— Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. И «Спартак» в своё время и играл без Титова, Тихонова и Аленичева — и ничего.
— Но с ними было значительно лучше.
— И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдёт, ничего сделать не могу.
— То есть его уход потерей не будет?
— В данный момент — нет, - цитирует Титова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит". Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил, что форвард отстранен от тренировок с основной командой и на данный момент занимается индивидуально.
В прошлом сезоне Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами за красно-белых во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро. После 5-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю очками, красно-белые располагаются на 4-й строчке с 10-ю очками. Завтра, 24-го августа, команды проведут очную встречу в 6-м туре чемпионата России.
Титов: уход Соболева не станет потерей для "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о возможном уходе Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"