Деограсия - о поражении от "Факела": "Оренбургу" есть над чем работать

Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал итог матча против "Факела" в 6-м туре РПЛ (0:1).

Фото: РИА Новости

"Игра была равной, нам забили со стандарта. Когда у нас был такой штрафной, то вратарь соперника отбил мяч. У нас были моменты. Но, к сожалению, забить не удалось. Так что уезжаем без набранных очков. Нам есть над чем работать", - сказал Деограсия в эфире "Матч ТВ".



В субботу, 24 августа, "Оренбург" уступил в гостях "Факелу" в матче 6-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Воронеже и закончилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Победный мяч на счету нападающего Николая Гиоргобиани, который отличился на 62-й минуте.



Отметим, что это уже второе подряд поражение команды Давида Деограсии. Оренбуржцы одержали лишь одну победу в шести играх, дважды сыграв вничью и трижды потерпели поражения.