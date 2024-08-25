"Никакой принципиальности нет. Для всех в Российской премьер?лиге "Спартак" — раздражающий фактор. Всегда приятно играть со "Спартаком". Тем более если получается добиться положительного результата. Это всегда большие эмоции. Наверное, как и для всех руководителей клубов. Здесь нет никаких реваншистских настроений. Это обычный спорт. У меня со "Спартаком" нет никаких недопониманий" — цитирует Газизова "Матч ТВ".
Напомним, Шамиль Газизов в 2020 году работал генеральным директором в "Спартаке" Леонида Федуна. До текущего года между бывшим президентом "Спартака" и Шамилем Газизовым шли судебные тяжбы. По информации "Матч ТВ", Газизов требовал от Федуна 10% акций клуба и 400 000 000 рублей в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. В апреле 2024 года Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между Газизовым и "Спартаком".
Матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" — "Динамо" Махачкала состоится 27 августа, в 19:30 по московскому времени на "Лукойл Арене" в Москве.
Газизов: никакой принципиальности в матчах со "Спартаком" нет, они для всех являются раздражителями
Генеральный директор Махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Пути РПЛ в Кубке России против московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"