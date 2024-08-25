"Есть много команд, которые заинтересованы в подписании Гарре. "Васко" — одна из них. Так что я не знаю, уйдет ли он этим летом. Зависит от правильного предложения", - цитирует представителя нападающего Мартина Каманьо Sport24.
Аргентинский нападающий "Крыльев" провел за самарцев 45 матчей и отметился 12-ю голами и 5-ю голевыми передачами. 24-летний нападающий является воспитанником клуба "Атлетико Велес Сарсфилд", откуда в 2016 году перешел в английский "Манчестер Сити". Под руководством Пепа Гвардиолы Гарре провел 3 контрольных матча против "Ливерпуля", "Баварии" и "Боруссии" из Дортмунда. В основе горожан Гарре закрепиться не смог и перешел в аргентинский "Расинг", откуда и приехал в Россию.
Представитель нападающего "Крыльев Советов" Гарре: форвард входит в интересы многих клубов
Мартин Каманьо, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.
Фото: ФК "Крылья Советов"