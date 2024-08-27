"Для "Локомотива" первое место после шести туров - это успех. Вопрос в том, хватит ли сил у команды на дистанции всего чемпионата? Неожиданно, что "Локомотив" единоличный лидер РПЛ. Все прогнозировали, что "железнодорожники" будут играть невыразительно, ведь ушли сильные футболисты. Молодежь "Локомотива" показывает приличный уровень футбола. "Железнодорожники" заслуженно занимают первое место", - заявил Кирьяков.
Московский "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России после 6-ти туров. "Железнодорожники" переиграли "Ростов" (3:2) в матче 6-го тура и опередили "Зенит" на 1 очко. Сине-бело голубые сыграли вничью со "Спартаком" в матче того же тура. В активе "Локомотива" 15 очков в 6-ти матчах.
Всего в новом сезоне "Локомотив" одержал 7 побед в РПЛ и Кубке России и потерпел 1 поражение (в матче 2-го тура от "Динамо"). В рамках 7-го тура РПЛ "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар". Игра пройдет в воскресенье, 1-го сентября.
Кирьяков: неожиданно, что "Локомотив" единоличный лидер РПЛ. Все прогнозировали, что они будут играть невыразительно
Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о лидерстве "Локомотива" в РПЛ после 6-ти туров.
Фото: официальный сайт "Локомотива"