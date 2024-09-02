"Характер травмы надо уточнять у врачей. Ни я, ни Игорь не понимаем, насколько все серьезно. Но ничего криминального в травме Дивеева нет, поэтому, думаю, футболист будет готов к ближайшей игре ЦСКА", - цитирует Еремина Sport24.
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев не примет участия в матчах сборной России против сборных Таиланда и Вьетнама 5-го и 7-го сентября из-за травмы. Главный врач национальной сборной Владимир Хайтин заявил, что Дивеев покинул расположение команды из-за хронического дискомфорта.
Футболист вернется в расположение ЦСКА. На старте сезона 2024/25 Игорь Дивеев принял участие в 9-ти матчах ЦСКА в РПЛ и Кубке России. На его счету 5 забитых мячей.
Агент Дивеева: ни я, ни Игорь не понимаем, насколько все серьезно. Характер травмы надо уточнять у врачей
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал отъезд своего клиента из расположения сборной России из-за травмы.
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