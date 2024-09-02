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Агент подтвердил интерес ЦСКА к защитнику Анжело Мартино из "Ньюэллс Олд Бойз"

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Футбольный агент Хуан Пабло Оллер, представляющий интересы защитника "Ньюэллс" Анжело Мартино, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.
Фото: Imago
"На данный момент это не более, чем интерес. Ничего конкретного нет", - приводит слова Оллера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский левый защитник Анжело Мартино может перейти в ЦСКА. На 26-летнего футболиста также претендует аргентинский "Расинг". В феврале прошлого года Мартино перебрался в "Ньюэллс" из "Тальереса" за 1.3 миллиона евро.

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