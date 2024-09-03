"Думаю, можно сказать, что мы остались довольны данной встречей. В принципе она была в достаточно свободном режиме. Представитель "Ахмата" сделал замечание Мажичу, сказав, что доклад должен звучать на русском языке. Мажич же ответил: "В следующий раз так и сделаю". Это уже плюс", - приводит слова Гаджиева "СЭ".
Клубы Российской Премьер-Лиги попросили провести встречу с главой комитета судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорадом Мажичем. РФС положительно ответил на указанную просьбу и организовал эту встречу 3 сентября.
Милорад Мажич, сербский футбольный судья, который в 2018 году обслуживал финал Лиги чемпионов, а также матчи чемпионатов мира, получил назначение в Российском футбольном союзе в июне 2023 года.
Гаджиев: представитель "Ахмата" потребовал от Мажича выступать с докладом на русском языке
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал о том, как состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем комитета судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.
Фото: РФС