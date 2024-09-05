- Конечно, такое выступление "Локомотива" - приятная неожиданность. Особенно для его фанатов, взгрустнувших после ухода Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова и Дзюбы. Зато теперь на слуху имена молодых Батракова и Ракова. Как и заметно прибавивших Самошникова с Воробьёвым. Ну и как не сказать добрых слов в адрес Михаила Галактионова, который, несмотря на потери, сумел сколотить состав и идёт в числе лидеров. В то же время матч с "Краснодаром" был не только текущей проверкой на прочность "железнодорожников", но и проверкой заслуженности их появления в статусе лидера чемпионата, - передают слова Романцева "Известия".
Московский "Локомотив" после стартового отрезка нового сезона Российской премьер-лиги продолжительностью 7 туров занимает в турнирной таблице третье место, набрав 15 очков в 7 сыгранных матчах. По итогам 6 тура РПЛ "железнодорожники" возглавляли турнирную таблицу, но в домашней игре 7 тура чемпионата крупно уступили "Краснодару" со счётом 0:3.
В ходе летнего межсезонья команду покинул ряд футболистов линии атаки - нападающий Артём Дзюба, атакующие полузащитники Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук. При этом только Глушенков перешёл прямым трансфером в другой клуб - им стал петербургский "Зенит". Дзюба, Миранчук-младший и Жемалетдинов ушли на правах свободных агентов и пока не нашли себе новые команды.
Романцев: выступление "Локомотива" - приятная неожиданность для взгрустнувших после ухода Глушенкова и Дзюбы фанатов
Экс-главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев прокомментировал результаты столичного "Локомотива" в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Локомотив"