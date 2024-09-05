"Не могу сказать, что я внимательно следил за этой историей. Любой переход игрока — это предмет договоренности участвующих сторон. "Спартак" и "Зенит" договорились, игрок был согласен, переход состоялся. Я в футболе давно, поэтому удивить меня достаточно сложно. Дай бог, чтобы это пошло на пользу футболисту Соболеву, всё?таки он игрок, привлекавшийся к матчам сборной", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".
О переходе форварда Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит" было официально объявлено 30 августа. 27-летний нападающий заключил с петербургским клубом трёхлетний контракт, который содержит опцию продления срока его действия ещё на один сезон. В составе "Зенита" Соболев будет играть под игровым номером 7. По информации СМИ, сумма компенсации за переход футболиста составила 10 млн евро.
Александр Соболев дебютировал в составе сборной России в октябре 2020 года. За это время нападающий в составе национальной команды принял участие в 15 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Президента РФС не удивил переход Соболева из "Спартака" в "Зенит"
Президента Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"