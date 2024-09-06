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Форвард молодежной сборной России назвал российских игроков, которые являются примером для него

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Форвард молодежной сборной России и "Урала" Илья Ишков рассказал, каких российских футболистов считает примером для себя.
Фото: РИА Новости
19-летний нападающий в этом сезоне провел 8 матчей за "Урал" в Первой лиге и отметился одним забитым голом.

- Наверное, это Саша Головин и Алексей Миранчук, которые уехали в Европу. То, на какой уровень игры вышел Головин — это топ. Лёша сейчас уехал в Америку, но в прошлом сезоне он завоевал еврокубок. Он всего лишь 11?й легионер?россиянин, которому это удалось. Считаю, что это очень круто, - передает слова игрока "Советский спорт".

Головин пополнил состав "Монако" летом 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник принял участие лишь в одном матче, пропустив старт сезона из-за повреждения.

Алексей Миранчук перебрался в "Аталанту" в 2020 году из "Локомотива". В составе клуба из Бергамо 28-летний футболист стал обладателем кубка Лиги Европы в минувшем сезоне. Этим летом Миранчук перешел в клуб МЛС "Атланта Юнайтед".

Александр Головин Алексей Миранчук Молодежная сборная России
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