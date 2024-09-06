- Как мне игра "Динамо"? Отвечаю как болельщик. В двух словах: очень плохо. Я говорю именно об игре "Динамо". Как болельщик я хочу увидеть хотя бы подобие игры. Пока я игры "Динамо" не вижу.
Вижу молодых ребят на прическах, которые, в моем понимании, выходят погулять по полю. Но я говорю не обо всех и не хочу переходить на фамилии, - цитирует отца 22-летнего футболиста Metaratings.
"Динамо" в прошлом сезоне финишировало на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В новом сезоне подопечные Марцела Лички в семи турах набрали 13 очков и находятся на шестой строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на семь баллов.
На счету Тюкавина в этом сезоне семь игр в РПЛ, в которых он записал на свой счет один гол и два ассиста на партнеров.
Контракт форварда с "Динамо" действует до 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.
"Очень плохо". Отец Тюкавина высказался об игре "Динамо" на старте сезона РПЛ
Александр Тюкавин, отец форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о выступлении бело-голубых в новом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"