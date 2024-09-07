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У защитника "Зенита" Волкова подозрение на разрыв крестообразной связки

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Защитник "Зенита" Сергей Волков может выбыть из строя на долгий срок.
Фото: ФК "Зенит"
Как передает источник, у 21-летнего футболиста, пополнившего ряды петербургской команды в летнее межсезонье, подозрение на разрыв крестообразной связки. Травму Волков получил на тренировке "Зенита".

Волков провел за сине-бело-голубых шесть матчей, но не отметился голевыми действиями. Трудовой договор защитника с "Зенитом" действует до 2028 года, портал Transfertmarkt оценивается рыночную стоимость Волкова в 4,5 миллиона евро.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 17 очков. В следующим туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с ЦСКА, матч пройдет 14 сентября.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Волков Зенит
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