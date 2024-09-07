Как передает источник, у 21-летнего футболиста, пополнившего ряды петербургской команды в летнее межсезонье, подозрение на разрыв крестообразной связки. Травму Волков получил на тренировке "Зенита".
Волков провел за сине-бело-голубых шесть матчей, но не отметился голевыми действиями. Трудовой договор защитника с "Зенитом" действует до 2028 года, портал Transfertmarkt оценивается рыночную стоимость Волкова в 4,5 миллиона евро.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 17 очков. В следующим туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с ЦСКА, матч пройдет 14 сентября.
Источник: "Чемпионат"
У защитника "Зенита" Волкова подозрение на разрыв крестообразной связки
Защитник "Зенита" Сергей Волков может выбыть из строя на долгий срок.
Фото: ФК "Зенит"