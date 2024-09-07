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Экс-президент "Локомотива" - о переходе Севикяна: возвращение своих воспитанников - это всегда хорошо

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Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о новичке столичной команды Эдгаре Севикяне.
Фото: ФК "Пари НН"
"Железнодорожники" сообщили о переходе футболиста в пятницу, Севикян будет выступать за "Локомотив" на правах аренды. Московский клуб может выкупить футболиста по окончании сезона у венгерского "Фенерцвароша".

- Возвращение своих воспитанников - это всегда хорошо. Футболист он техничный, умненький, с хорошим ударом. Сейчас его взяли в аренду с правом выкупа, а через год будет видно, насколько хорошо он впишется в игру, - передает слова Наумова "Матч ТВ".

Коллектив Михаила Галактионова в нынешнем сезоне провел семь игр и набрал 15 очков, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. 14 сентября в восьмом туре чемпионата "Локомотив" в гостях встретится с "Оренбургом".

Эдгар Севикян Николай Наумов Локомотив
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