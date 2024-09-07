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Гладилин: в "Спартаке" на позиции левого защитника выступают хорошие, квалифицированные футболисты

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Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал возможное приобретение красно-белыми португальского защитника Рикарду Мангаша.
Фото: Владимир Федоренко / "РИА Новости"
"Я не могу понять позицию клуба в том плане, что если приобретают футболистов, что делать с теми, кто есть. Их надо куда-то трудоустраивать, потому что есть перебор хороших игроков на одну и ту же позицию. Ребятам нужна практика. Не знаю качеств Мангаша, но на этой позиции выступают хорошие, квалифицированные футболисты", - цитирует Гладилина "Евро-Футбол.Ру".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" в ближайшие дни закроет сделку по приобретению левого защитника португальского клуба "Витория Гимарайнш" Рикарду Мангаша. Сумма компенсации должна составить 2+0,5 млн евро. Кроме того, за португальцами сохранится право на получение 15% выручки от последующей перепродажи футболиста.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего португальца в 4 млн евро. В настоящее время на позиции левого защитника в московском "Спартаке" могут сыграть Олег Рябчук и Даниил Хлусевич.

Валерий Гладилин Спартак
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