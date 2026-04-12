"Зенит" и "Краснодар" не выявили сильнейшего. Педро был удалён после грубого фола

Встреча завершилась вничью - 1:1. Первыми отличились хозяева - мяч на счету Вендела. После перерыва гости восстановили равновесие усилиями Лукаса Оласы. Ближе к концу матча "Зенит" остался в меньшинстве - Педро был удалён после грубого фола на Эдуарде Сперцяне.
В турнирной таблице "Краснодар" сохраняет лидерство, имея в активе 53 очка. "Зенит" с 52 баллами идёт следом на второй позиции.
Чемпионат России. 24 тур
Голы: Вендел, 27 - Оласа, 69.
"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон (Педро, 71), Глушенков (Вега, 82), Соболев.
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес (Пальцев, 88), Ленини, Дуглас Аугусто, Сперцян, Батчи (Боселли, 79), Кривцов (Мозес, 88), Кордоба.
Предупреждения: Дркушич, 44, Кривцов, 51, Ленини, 86, Соболев, 90+6
Удаление: Педро, 78.