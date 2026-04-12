Бразильский защитник вышел в стартовом составе армейцев, однако команда уступила со счётом 0:1. Для футболиста это поражение стало пятым подряд в чемпионате России в матчах, где он начинал игру с первых минут.
Как сообщает Opta Sports, подобная серия является худшей для игроков ЦСКА за более чем два десятилетия. В последний раз аналогичный показатель фиксировался в мае 2000 года, когда пять матчей подряд в старте проиграли Сергей Семак, Дмитрий Хомуха и Рустем Булатов.
Защитник ЦСКА повторил антирекорд клуба
Жоао Виктор повторил антирекорд ЦСКА по итогам матча 24-го тура РПЛ против "Сочи".
