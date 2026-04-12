Матчи

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

"Это будет безобразие". В "Локомотиве" отреагировали на возможный уход игрока

Дмитрий Ульянов прокомментировал возможный уход Дмитрия Воробьёва из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Спортивный директор московского клуба дал понять, что в команде не рассматривают вариант с переходом нападающего к конкурентам и намерены сохранить игрока.

- Баринов уже оказался в ЦСКА, если Воробьев тоже окажется у конкурентов, что это будет?

- Безобразие. Это будет безобразие. Что нужно сделать, чтобы это не произошло? Сделать все возможное, чтобы остался. Переговоры ведутся, - цитирует Ульянова "РБ Спорт".

Контракт нападающего с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Воробьёв принял участие в 28 матчах за московский клуб, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится