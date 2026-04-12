Спортивный директор московского клуба дал понять, что в команде не рассматривают вариант с переходом нападающего к конкурентам и намерены сохранить игрока.
- Баринов уже оказался в ЦСКА, если Воробьев тоже окажется у конкурентов, что это будет?
- Безобразие. Это будет безобразие. Что нужно сделать, чтобы это не произошло? Сделать все возможное, чтобы остался. Переговоры ведутся, - цитирует Ульянова "РБ Спорт".
Контракт нападающего с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне Воробьёв принял участие в 28 матчах за московский клуб, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
"Это будет безобразие". В "Локомотиве" отреагировали на возможный уход игрока
Дмитрий Ульянов прокомментировал возможный уход Дмитрия Воробьёва из "Локомотива".
