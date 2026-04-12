"Манчестер Сити" с крупным счётом обыграл "Челси"

"Манчестер Сити" одержал уверенную победу над "Челси" в матче 32-го тура АПЛ.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Все мячи были забиты после перерыва: сначала отличился Нико О'Райли, затем преимущество увеличил Марк Гехи, а итоговый счёт установил Жереми Доку.



В турнирной таблице "Челси" располагается на шестой позиции, имея 48 очков. "Манчестер Сити" с 64 баллами идёт вторым и отстаёт от лидирующего "Арсенала" на шесть очков, имея матч в запасе.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Сити