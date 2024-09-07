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Александр Тарханов отказался поддерживать Игоря Шалимова по поводу отстранения России

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от оставшегося срока отстранения России от международных футбольных турниров.
Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press
"Уровень у нынешних соперников сборной России не очень высокий, но выбора у нас нет. Думаю, уже через три года УЕФА и ФИФА вернут Россию обратно. Осталось ждать пару лет. Я не думаю, что дисквалификация нашей страны может продлиться десять лет, как говорит Игорь Шалимов. Югославию же отстраняли лишь на пять лет, поэтому нам осталось ждать недолго", - приводит слова Тарханова"РБ Спорт".

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года приняли решение отстранить российские футбольные клубы и сборные России по футболу от участия в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой этих организаций. Своё решение они объяснили начавшимся проведением на территории Украины специальной военной организации. Ее окончание руководители УЕФА и ФИФА называли главным условием санкций с России.

В настоящее время сборная России по футболу проводит товарищеские матчи с доступными для игры командами. Так, 5 сентября состоялась встреча Вьетнама и России, где сильнейшими со счётом 3:0 оказались россияне.

Александр Тарханов Сборная России Игорь Шалимов
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