- Соболев может стать новым Дзюбой? Зря вы их сравнили. Точно так же можно пытаться равнять меня и Златана Ибрагимовича. Соболев слабее во всём в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. На мой взгляд, Кассьерра тоже сильнее россиянина, - цитирует Орещука RT.
Соболев пополнил состав "Зенита" в конце августа, подписав трехлетний контракт. На протяжении четырех с половиной лет 27-летний нападающий выступал за московский "Спартак".
Дзюба, который сейчас находится без клуба, выступал за клуб с берегов Невы с 2015 по 2022 год. В общей сложности Дзюба провел за петербургскую команду 249 матчей и забил 108 мячей, отдав при этом 70 результативных передач на партнеров.
"Зенит" в новом сезоне РПЛ набрал 17 очков и лидирует в таблице. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет против ЦСКА, встреча пройдет 14 сентября.
Орещук считает, что Соболев во всём уступает экс-игроку "Зенита" Дзюбе
Футбольный функционер Роман Орещук сравнил новичка "Зенита" Александра Соболева с экс-игроком петербургской команды Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Спартак"