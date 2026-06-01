Барко отклонил новый контракт со "Спартаком" с зарплатой 4 млн евро

"Они ему предложили 4 млн евро в год. И он пока не согласился. Поэтому ни о каких 2,5 речи не идет уже.
Почему не согласился? Не могу понять. И не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ — он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: это (4 млн в год) — нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока", - сказал Гурцкая.
Эсекьель Барко присоединился к "Спартаку" летом 2024 года, перебравшись из аргентинского "Ривер Плейт". Действующее трудовое соглашение атакующего полузащитника с московским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в 16 миллионов евро.
В минувшем сезоне хавбек провел в составе красно-белых 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач партнерам. Также на его счету два голевых ассиста в 8 играх Кубка России.
