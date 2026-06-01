Экс-игрок "Динамо": приглашение Шварца в клуб - позор и унижение

"Приглашение Шварца в "Динамо" - это позор и унижение. Клуб упал перед ним на колени с мешком денег. У Шварца однозначно ничего не получится в "Динамо".Он ходил по клубам и нигде ничего не добился. Такие тренеры нам не нужны", - сказал Кирьяков Metaratings.
22 мая пресс-служба бело-голубых объявила о назначении Сандро Шварца главным тренером команды. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее немецкий специалист возглавлял московское "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.