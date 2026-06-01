Главный тренер ПАОКа: я рассчитываю на Чалова и Оздоева

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу высказался о Федоре Чалове и Магомеде Оздоеве.
"Я доверяю Оздоеву и Чалову. Оба - высококлассные футболисты. Что касается их будущего, это вопрос, который должен решить клуб. Лично я очень уважаю и Федора, и Магомеда и рассчитываю на них", - сказал Луческу Sport24.


Магомед Оздоев выступает в составе ПАОКа с августа 2023 года. В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 50 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года.

Федор Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК в августе 2024 года. В текущем сезоне за греческую команду форвард провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. На данный момент футболист играет за турецкий "Кайсериспор" на правах аренды.

