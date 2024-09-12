— Глушенков сыграет с ЦСКА?
— Нет. Точно не сыграет, - цитирует Медведева "Чемпионат".
В субботу, 14-го сентября, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с московским ЦСКА в 8-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Напомним, что нападающий петербуржцев Максим Глушенков получил травму руки в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (1:1) и с тех пор на поле не появлялся. На данный момент Глушенков является лучшим бомбардиром РПЛ.
В "Зените" заявили, что Глушенков не сыграет с ЦСКА
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что Максим Глушенков не сможет принять участие в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"