"Артем точно добавил внимания к "Акрону" своим приездом, теперь нужно заставить говорить о своей игре на поле", - цитирует Власова "Матч ТВ".
Сегодня, 12 сентября, в последний день летнего трансферного окна "Акрон" официально объявил о подписании трудового соглашения с нападающим Артемом Дзюбой. Контракт 36-летнего игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, форвард покинул столичный "Локомотив" по окончании прошлого сезона и находился в статусе свободного агента.
Гендиректор "Акрона": Дзюба точно добавил внимания к клубу, теперь нужно заставить говорить о своей игре на поле
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов прокомментировал подписание нападающего Артема Дзюбы.
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