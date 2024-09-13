37-летний форвард добавил, что рассматривает в том числе варианты из России.
На этой неделе прошел матч с участием звезд "Спартака", Веллитон забил два мяча и сделал один результативный пас.
- У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок. Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос, - цитирует бразильца ТАСС
Веллитон был футболистом "Спартака" с 2007 по 2014 год. За это время он провел в составе красно-белых 133 матча, отметился 61 забитым мячом и 19 ассистами на партнеров. В 2022 году бразилец завершил игровую карьеру.
Ранее Веллитон признался, что ему нравится Москва и он хотел бы получить российское гражданство.
"Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует". Веллитон хочет возобновить карьеру игрока в России
Экс-игрок "Спартака" Веллитон рассказал о желании возобновить карьеру футболиста.
Фото: РИА Новости