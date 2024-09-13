"Возникает вопрос - кто кого утопит? Или Дзюба утопит "Акрон", или "Акрон" утопит Дзюбу – и на это будет очень интересно посмотреть. У Артема все хорошо начиналось с "Локомотивом", он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы... И у "Акрона" с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба – это мина замедленного действия", - заявил Угаров.
Артем Дзюба, которому этим августом исполнилось 36 лет, всё лето провел на рынке свободных агентов. В конце прошлого сезона футболист ушел из московского "Локомотива", в прессе обсуждалось некоторое недовольство игрока главным тренером "железнодорожников" Михаилом Галактионовым. В СМИ появилась информация о том, что Дзюба отказался от опции в контракте о продлении контракта еще на год, чтобы получить в конце сезона больше игрового времени.
В итоге Артем не подписал новое соглашение с "Локомотивом" и оказался на рынке свободных агентов. В сентябре тольяттинский "Акрон" объявил о переходе Дзюбы, с ним подписали контракт до конца текущего сезона, футболист уже провел первую тренировку с командой. После семи туров "Акрон" занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 5 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Угаров: вопрос - кто кого утопит? Дзюба "Акрон" или "Акрон" утопит Дзюбу
Бывший полузащитник "Зенита" Денис Угаров оценил трансфер нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"