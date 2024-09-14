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Игрок ЦСКА Саша Зделар рассказал, на что готов ради победы над "Зенитом"

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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом".
Фото: Григорий Сысоев / "РИА Новости"
"Соперник показывает отличный футбол, Глушенков — невероятную результативность. Но мы играем дома, а на своем стадионе ЦСКА очень силен. Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, как Роша во время встречи против "Химок", то я готов", - приводит слова Зделара "СЭ".

Московский ЦСКА под руководством Марко Николича 14 сентября на своём домашнем стадионе "ВЭБ Арена" в матче 8-го тура чемпионата России сезона-2024/25 примет петербургский "Зенит", которого тренирует Сергей Семак. Встреча должна начаться в 16:30 по московскому времени. Команды в турнирной таблице после семи туров разделяет 4 очка: у "Зенита" в активе 17 очков (занимает первую строчку), а у ЦСКА - 13 очков (занимает пятую строчку).

Зенит ЦСКА Саша Зделар
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