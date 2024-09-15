Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
14:15
АхматНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
12:00
РодинаНе начат
СКА-Хабаровск
15:00
НефтехимикНе начат
Тюмень
15:00
СоколНе начат
Чайка
18:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
16:00
АрсеналНе начат
Вулверхэмптон
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ВальядолидНе начат
Жирона
17:15
БарселонаНе начат
Лас-Пальмас
19:30
АтлетикНе начат
Атлетико
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
16:00
ФиорентинаНе начат
Кальяри
19:00
НаполиНе начат
Монца
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Майнц
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
16:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
АнжеНе начат
Нант
18:00
РеймсНе начат
Тулуза
18:00
ГаврНе начат
Ланс
21:45
ЛионНе начат

Хавбек "Динамо" Чавес: чувствую ответственность. От меня будет зависеть, приедут ли в Россию другие мексиканцы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Мексиканский полузащитник "Динамо" Луис Чавес рассказал о дополнительной мотивации при выступлении в России.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"У меня была цель расти, поэтому я принял решение приехать сюда. Ответственность? Конечно! Очевидно, что во многом от меня будет зависеть, приедут ли в Россию играть другие мексиканцы", - цитирует Чавеса "Чемпионат".

Луис Чавес перебрался в московское "Динамо" в августе прошлого года. За опорного полузащитника бело-голубые заплатили "Пачуке", по данным СМИ, 6.5 миллиона евро. "Динамо" стало первым зарубежным клубом в карьере Чавеса, а сам полузащитник стал первым мексиканцем в РПЛ.

На счету Чавеса 4 гола и 3 результативные передачи в 35-ти матчах в составе сборной Мексики. В новом сезоне полузащитник принял участие в 8-ми матчах за "Динамо" в РПЛ и Кубке России, в которых 1 раз ассистировал партнерам по команде.

Луис Чавес Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится