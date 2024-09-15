"У меня была цель расти, поэтому я принял решение приехать сюда. Ответственность? Конечно! Очевидно, что во многом от меня будет зависеть, приедут ли в Россию играть другие мексиканцы", - цитирует Чавеса "Чемпионат".
Луис Чавес перебрался в московское "Динамо" в августе прошлого года. За опорного полузащитника бело-голубые заплатили "Пачуке", по данным СМИ, 6.5 миллиона евро. "Динамо" стало первым зарубежным клубом в карьере Чавеса, а сам полузащитник стал первым мексиканцем в РПЛ.
На счету Чавеса 4 гола и 3 результативные передачи в 35-ти матчах в составе сборной Мексики. В новом сезоне полузащитник принял участие в 8-ми матчах за "Динамо" в РПЛ и Кубке России, в которых 1 раз ассистировал партнерам по команде.
Хавбек "Динамо" Чавес: чувствую ответственность. От меня будет зависеть, приедут ли в Россию другие мексиканцы
Мексиканский полузащитник "Динамо" Луис Чавес рассказал о дополнительной мотивации при выступлении в России.
Фото: официальный сайт "Динамо"