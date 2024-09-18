- Матч прошел без острых моментов у наших ворот. Так и нужно продолжать. "Краснодар" резко забрал пространство, у них было три-четыре момента подряд, нам нужно было забивать раньше. Но, слава богу, мы забили второй гол и закрыли игру.
Сегодня, 18 сентября, прошел матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между столичным ЦСКА и "Краснодаром". Игра завершилась победой "армейцев" со счетом 2:0. Команда Марко Николича вышла вперед на 32-й минуте после точного удара защитника Милана Гайича. Победный мяч полузащитник красно-синих Матвей Кисляк забил на 89-й минуте.
Источник: "Матч ТВ"
Николич: матч с "Краснодаром" прошел без острых моментов у наших ворот. Так и нужно продолжать
Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча Кубка России против "Краснодара" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА