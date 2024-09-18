Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
КраснодарЗавершен
Ростов
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Динамо Мх
2 - 2 (П 3 - 5) 2 235
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Болонья
0 - 0 0 0
ШахтерЗавершен
Спарта
3 - 0 3 0
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Брюгге
0 - 3 0 3
Боруссия ДЗавершен
Селтик
5 - 1 5 1
СлованЗавершен
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
ИнтерЗавершен
ПСЖ
1 - 0 1 0
ЖиронаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен

Николич: матч с "Краснодаром" прошел без острых моментов у наших ворот. Так и нужно продолжать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча Кубка России против "Краснодара" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
- Матч прошел без острых моментов у наших ворот. Так и нужно продолжать. "Краснодар" резко забрал пространство, у них было три-четыре момента подряд, нам нужно было забивать раньше. Но, слава богу, мы забили второй гол и закрыли игру.

Сегодня, 18 сентября, прошел матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между столичным ЦСКА и "Краснодаром". Игра завершилась победой "армейцев" со счетом 2:0. Команда Марко Николича вышла вперед на 32-й минуте после точного удара защитника Милана Гайича. Победный мяч полузащитник красно-синих Матвей Кисляк забил на 89-й минуте.

Источник: "Матч ТВ"

Марко Николич ЦСКА Краснодар Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится