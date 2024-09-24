"Абаскаль приехал в Москву и увидел, как нужно играть в футбол. Ему это точно пошло на пользу. Его долго терпели в "Спартаке", а в "Гранаде" очень быстро раскусили. Ему есть чему поучиться у Станковича", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по апрель текущего года, под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.
Испанский специалист после московского клуба возглавил испанскую "Гранаду", однако был уволен из клуба спустя шесть туров. Его команда занимала 12-е место в турнирной таблице Сегунуды и имела в своем активе 6 набранных очков. Абаскаль приезжал в Москву и присутствовал на матче 9-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2).
Булыкин: Абаскалю есть чему поучиться у Станковича
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о бывшем тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"