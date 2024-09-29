Встреча прошла в субботу и завершилась победой "быков" со счетом 2:0. Благодаря этой победе "Краснодар" возглавил таблицу РПЛ, имея в своем активе 24 очка.
- Мы очень счастливы. Сегодня день города, тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми. Важно, что мы вырвали победу в конце матча, для становления команды это имеет большое значение, - сказал наставник "Краснодара" в эфире "Матч ТВ".
В следующем матче чемпионата России коллектив Мусаева на своем поле примет "Химки", встреча пройдет 6 октября, начало запланировано на 19:00 по столичному времени.
Главный тренер "Краснодара" Мусаев - о победе над "Зенитом": мы очень счастливы
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"