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Источник: Раков пропустит игру "Локомотива" против "Крыльев Советов"

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По информации СМИ, нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков пропустит матч 11-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что 19-летний футболист ещё не восстановился от травмы, из-за которой он не принимал участие в трёх последних матчах "железнодорожников" (начиная с 22 сентября). Нападающий в настоящее время всё ещё тренируется по индивидуальной программе, и сроки его возвращения в строй до сих пор неизвестны.

Вадим Раков в сезоне-2024/25 принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Московский "Локомотив" 6 октября на своём поле примет самарские "Крылья Советов". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Вадим Раков Локомотив Крылья Советов
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