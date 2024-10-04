"Пора "Динамо" стабилизироваться: вроде у команды всё получается, ведут 2:0, потом сводится всё к ничьей или они вообще сгорают. У динамовцев нет мужика типа Горлуковича, который готов на поле голову оторвать. Тренера почти на поле не слышно, а вот мужика, который голову может оторвать, команду собрать в кулак и дать настрой, – да. Такого мужика нет, поэтому у "Динамо" есть проблемы", - приводит слова Заварзина "Советский спорт".
Московское "Динамо" после десяти туров, набрав 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения), занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25. В 11-м туре подопечные Марцела Лички 6 октября на своём поле сыграет против московского ЦСКА, который с 17-ю очками располагается на пятой строчке. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
В Кубке России "Динамо" за пять матчей набрало 8 очков и на данный момент занимает второе место в группе А. В заключительном туре бело-голубые 24 октября в Самаре сыграют с "Крыльями Советов".
Заварзин: у "Динамо" есть проблемы, потому что нет мужика, способного собрать команду в кулак
Футбольный функционер Юрий Заварзин поделился своим мнением об игре московского "Динамо" в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо" Москва