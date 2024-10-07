"Кредит доверия к Личке? Мы в него верим, мы ему доверяем. Он главный тренер "Динамо", - цитирует Пивоварова "СЭ".
Вчера, 6-го октября, московское "Динамо" на своем поле уступило ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. После 11-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками в своем активе. В 12-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином".
В московском "Динамо" заявили, что доверяют Марцелу Личке
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о доверии к Марцелу Личке.
Фото: ФК "Динамо"