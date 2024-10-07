- У клуба не все потеряно. Сейчас будет пауза, то есть Слишкович вовремя принимает команду. Есть время для подготовки. Он знает наш чемпионат, поэтому шансы решить задачу по сохранению прописки в РПЛ хорошие, - передает слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, в понедельник появилась информация, что боснийский специалист заключил контракт с "Оренбургом", сменив в клубе Давида Деограсию.
Ранее Слишкович был ассистентом главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанского специалиста был исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством красно-белые не проиграли ни одного матча в РПЛ.
"Оренбург" в 11-ти турах набрал семь баллов и занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. Следующим соперником оренбургской команды станут "Крылья Советов", встреча пройдет 20 октября.
Гладилин: Слишкович знает наш чемпионат, шансы решить задачу и остаться в РПЛ у "Оренбурга" хорошие
Валерий Гладилин, экс-тренер "Спартака", отреагировал на назначение Владимира Слишковича в "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"