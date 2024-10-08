"У "Краснодара" восьмая победа подряд, команда просто прет. Возможно, это рекорд клуба. Игра была до гола, и игру вскрыл классный пас Петрова, после которого Кордоба головой открыл счет - после этого был только вопрос в том, сколько забьют хозяева. В таком состоянии, в каком сейчас "Краснодар", команда легко разбирается с соперниками второй восьмерки. По настрою, по качеству - матч отличный для хозяев", - сказал Шалимов.
После 11 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков. Выйти в лидеры чемпионата краснодарской команде позволила домашняя победа над петербургским "Зенитом" (2:0) в 10-м туре. "Быки" побеждали в последних восьми турах после трех ничьих на старте сезона.
"Краснодар" на данный момент является единственной командой российского чемпионата, которая ни разу не проигрывала. В последней игре южане обыграли подмосковные "Химки" со счетом 4:0. В 12-м туре подопечные Мурада Мусаева сыграют в гостях против московского "Спартака", встреча состоится 19 октября на стадионе "Лукойл Арена".
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: у "Краснодара" восьмая победа подряд, команда просто прет
Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал игру "быков" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"