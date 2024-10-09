"Про слова Глушенкова узнал вчера. Я с ним не согласен. Когда приходит вызов в сборную, надо ехать. Но это его мнение", - сказал Головин.
Напомним, Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что предпочел бы товарищеской встречи сборной со слабой командой тренировку в "Зените" с более сильными бразильскими футболистами. Нападающий переехал в Санкт-Петербург этим летом, подписав контракт с "Зенитом" на четыре года.
Российская сборная начала сборы 7 октября, соперником должна была стать сборная Пакистана, но пока неизвестно, прилетит ли команда в Россию и в каком качестве. Ранее сообщалось, что на товарищескую встречу с россиянами не прибудет сборная, состоящая из игроков пакистанских клубов. Максим Глушенков пропустил сборы национальной команды из-за полученной травмы.
На прошлых сборах российская команда играла против сборной Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. До этого подопечные Валерия Карпина обыграли команду Белоруссии (3:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).
Источник: "Чемпионат"
Головин - о словах Глушенкова про игры сборной со слабыми соперниками: когда приходит вызов, надо ехать
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал слова Максима Глушенкова о матчах сборной России со слабыми соперниками.
Фото: ФК "Монако"