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Головин - о словах Глушенкова про игры сборной со слабыми соперниками: когда приходит вызов, надо ехать

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Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал слова Максима Глушенкова о матчах сборной России со слабыми соперниками.
Фото: ФК "Монако"
"Про слова Глушенкова узнал вчера. Я с ним не согласен. Когда приходит вызов в сборную, надо ехать. Но это его мнение", - сказал Головин.

Напомним, Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что предпочел бы товарищеской встречи сборной со слабой командой тренировку в "Зените" с более сильными бразильскими футболистами. Нападающий переехал в Санкт-Петербург этим летом, подписав контракт с "Зенитом" на четыре года.

Российская сборная начала сборы 7 октября, соперником должна была стать сборная Пакистана, но пока неизвестно, прилетит ли команда в Россию и в каком качестве. Ранее сообщалось, что на товарищескую встречу с россиянами не прибудет сборная, состоящая из игроков пакистанских клубов. Максим Глушенков пропустил сборы национальной команды из-за полученной травмы.

На прошлых сборах российская команда играла против сборной Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. До этого подопечные Валерия Карпина обыграли команду Белоруссии (3:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

Источник: "Чемпионат"

Александр Головин Максим Глушенков Сборная России
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