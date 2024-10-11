"Когда ехали в Каталонию, слышали: "Лишь бы не 0:5 проиграли!" Не команда так говорила, а вокруг нас. Скажу тебе, что мы ожидали победы, - ты не поверишь. Но мы невероятно тщательно готовились и не тряслись о том, какой мешок нам отгрузят. И на поле "Камп Ноу" выходили совершенно спокойными. Такими же спокойными его и покидали, кстати!" - рассказал Карадениз.
Матч Лиги чемпионов между "Барселоной", которой тогда руководил Хосеп Гвардиола, и "Рубином" состоялся 20 октября 2009 года на стадионе "Камп Ноу". Казанская команда забила первый гол уже на 2-й минуте, отличился Александр Рязанцев. Во втором тайме Карадениз удвоил преимущество, каталонцы смогли отыграть только один мяч усилиями Златана Ибрагимовича. В ответной игре в Казани "Рубин" Курбана Бердыева сыграл с сине-гранатовыми вничью 0:0.
Источник: Sport24
Карадениз - о победе "Рубина" над "Барселоной": мы не тряслись о том, какой мешок нам отгрузят
Экс-игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз вспомнил о памятном для российского футбола матче Лиги чемпионов, когда казанская команда обыграла "Барселону".
Фото: ФК "Рубин"