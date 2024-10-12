"Соболев потихоньку адаптируется. Нужно время, чтобы он вошел в форму, которая была бы адекватна "Зениту". Фанаты не принимают его Наверное, это до тех пор, пока он не забьет свои мячи. А он это обязательно сделает. Конечно, фанаты примут его", - цитирует Боярского "СЭ".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.
После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Боярский уверен, что фанаты "Зенита" примут Соболева
Народный артист России Михаил Боярский высказался о нападающем "Зените" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"