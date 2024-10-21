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Министр спорта Сьерра-Леоне: матч со сборной России укрепит дружбу между нашими странами

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Министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма положительно отозвалась об идеи организовать товарищеский матч между сборными России и Сьерра-Леоне.
Фото: Getty Images
"Звучит интересным предложение организовать футбольный матч между сборными России и Сьерра-Леоне в любом статусе. Очень важна дружба между нашими странами, ничто её не укрепляет так, как спортивные соревнования, матчи, в том числе и на дружественной основе. Будем рады и организовать, и поспособствовать проведению таких мероприятий", – приводит слова Джеймс-Теймы "Советский спорт".

По состоянию на 19 сентября сборная Сьерра-Леоне занимает 125-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России расположилась на 34-й строчке. Ранее матчи между сборными двух стран ни разу не проводились.

В отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года в Африке национальная команда западноафриканской страны за 4 тура набрала 5 очков и занимает в группе А 3-4 место из 6 (для попадания на мундиаль нужно занять, как минимум, 2-е место).

Наилучшим достижением сборной Сьерра-Леоне считается выход в финальную часть Кубка африканских наций (в 1994, 1996 и 2021 годах).

Сборная России Сборная Сьерра-Леоне
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