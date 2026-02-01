Тихонов: приходят иностранные тренеры в "Спартак" — и им дают все

- Приходят иностранные тренеры — и им дают все. Кому давали футболистов по 15-20 миллионов? Никому. А почему российским тренерам не дают, не ко мне вопрос, а к руководству "Спартака", - сказал Тихонов "РБ Спорт".
Последним российским тренером "Спартака" был Олег Кононов, тренировавший команды с 2018 по 2019 год
Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.
На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков.
Фото: "Чемпионат"