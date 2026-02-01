Тарпищев считает, что Романова нужно было оставлять главным тренером "Спартака"

- Нужно было оставлять Романова на посту главного тренера. Сто процентов! Нужно было дать доработать ему до конца сезона, - сказал Тарпищев "СЭ".
Романов был исполняющим обязанности главного "Спартак" с октября 2025 по январь 2026.
Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.
На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о Вадиме Романове, который временно возглавлял "Спартак" после увольнения Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"