- За такое короткое время адаптироваться невозможно. Соболев выполняет свою работу в "Зените". Когда его выпускают, он старается забить, как дальше пойдет - уже другой вопрос, - цитирует Шавло "РБ Спорт".
Напомним, 27-летний футболист перебрался в клуб с берегов Невы минувшим летом, подписав с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение. В составе своей новой команды экс-форвард "Спартака" провел девять матчей, один раз поразил ворота соперника и сделал одну голевую передачу.
"Зенит" с 30 очками идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре коллектив Сергея Семака дома примет махачкалинское "Динамо", встреча пройдет 2 ноября и начнется в 18:00 мск.
Шавло: Соболев выполняет свою работу в "Зените"
Бывший футболист "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал игру Александра Соболева в составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"