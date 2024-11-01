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Шавло: Соболев выполняет свою работу в "Зените"

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Бывший футболист "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал игру Александра Соболева в составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- За такое короткое время адаптироваться невозможно. Соболев выполняет свою работу в "Зените". Когда его выпускают, он старается забить, как дальше пойдет - уже другой вопрос, - цитирует Шавло "РБ Спорт".

Напомним, 27-летний футболист перебрался в клуб с берегов Невы минувшим летом, подписав с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение. В составе своей новой команды экс-форвард "Спартака" провел девять матчей, один раз поразил ворота соперника и сделал одну голевую передачу.

"Зенит" с 30 очками идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре коллектив Сергея Семака дома примет махачкалинское "Динамо", встреча пройдет 2 ноября и начнется в 18:00 мск.

Сергей Шавло Александр Соболев Зенит
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