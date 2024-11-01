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Масалитин: Жемалетдинов, Койта, Пьянич полноценно не усилили ЦСКА

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступление "армейской" команды в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА может сыграть тайм хорошо, как первый тайм в матче с "Рубином", а второй провалить. Нет стабильности. Если Станкович пригласил почти всех, кого хотел, кроме турка, то ЦСКА брал тех, кто без контракта. Отсюда Жемалетдинов, Койта, Пьянич. Насколько они усилили команду? Полноценно — нет. Да, бывают хорошие отрезки, но нужно время", - приводит слова Масалитина Metaratings.

Московский ЦСКА, набрав за 13 туров 24 очка, на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 14-м туре команда Марко Николича 2 ноября на своём поле сыграет против московского "Спартака".

28-летний полузащитник Рифат Жемалетдинов в июле 2024 года подписал с ЦСКА однолетний контракт. В этом сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

34-летний полузащитник Миралем Пьянич в сентябре 2024 года подписал с ЦСКА однолетний контракт. В этом сезоне сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

24-летний нападающий Секу Койта в июле 2024 года подписал с ЦСКА трёхлетний контракт. В этом сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Валерий Масалитин ЦСКА Рифат Жемалетдинов Секу Койта Миралем Пьянич
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