"Локомотив" уверенно обыграет "Спартак". Все предпосылки для этого есть. "Локомотив" находится в хорошей форме, команда идет в лидерах чемпионата. Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ, поэтому не сомневаюсь в победе "Локомотива", - цитирует Губерниева Metaratings
Московский "Спартак" примет на своем поле "Локомотив" в 16-м туре чемпионата России. Матч первого круга между этими командами завершился победой "железнодорожников" (3:1). После 15-ти туров "Локомотив" с 34-мя очками занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от лидера на 3 очка.
"Спартак" занимает 5-е место по итогам первого круга. В активе красно-белых 28 набранных очков,
Губерниев: "Локомотив" уверенно обыграет "Спартак". Не сомневаюсь в их победе
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от дерби "Спартака" и "Локомотива" в 16-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"