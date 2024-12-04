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Борис Игнатьев: думаю, Соболев не очень понимает свою миссию в "Зените"

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о выступлении форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Соболев, думаю, тоже сейчас не очень понимает свою миссию в команде. Его также после "Спартака", где он был игроком основного состава, сейчас не устраивает вот эта роль.

Думаю, что ему надо прикладывать больше усилий, чтобы оказаться в позиции игрока, который будет претендовать на роль основного в составе такой орденоносной команды, - цитирует Игнатьева "Советский спорт".

27-летний Соболев перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из столичного "Спартака", подписав с сине-бело-голубыми соглашение до 2027 года. Всего форвард провел за новую команду 15 матчей во всех турнирах, дважды забил в Кубке России и сделал одну голевую передачу. В РПЛ нападающий пока не отличался.

"Зенит" в 17-ти турах набрал 39 очков и лидирует в таблице РПЛ. В тройку также входят "Краснодар" и "Спартак", у которых 38 и 34 балла соответственно. В следующем туре "Зенит" дома примет "Акрон", матч 18-го тура РПЛ пройдет 7 декабря, начало - в 16:30 мск.

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