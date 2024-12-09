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Бонгонда: надеюсь, что цель "Спартака" - это чемпионство в РПЛ

Форвард "Спартака" Тео Бонгонда надеется, что его команда сможет побороться за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Я надеюсь, что цель "Спартака" - это чемпионство в РПЛ. Но я не хочу сейчас думать об этом, потому что если команда потерпит пару поражений, то сразу опустится вниз по турнирной таблице. А в случае побед может подняться вверх. Так что посмотрим. Надо двигаться от матча к матчу, - передает слова Бонгонды "РБ Спорт".

Бонгонда является игроком "Спартака" с лета 2023 года. Всего 29-летний футболист провел за столичную команду 56 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Спартак" в 18-ти турах РПЛ набрал 37 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. В последнем матче этого года красно-белые одержали победу над "Пари НН", отправив в ворота нижегородцев три безответных мяча.

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