Семак высказался о результатах "Динамо" после возобновления сезона

"Команда действует очень уверенно. Осталась хорошая и дисциплинированная игра в обороне при том, что "Динамо" перешло на четыре защитника. Стали более разнообразно играть в атаке и больше создавать.
Мне кажется, именно в атакующих действиях прибавили больше всего", - передает слова Семака "Матч ТВ".
После возобновления сезона московское "Динамо" одержало 4 победы в четырех матчах.
На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 21 матче.