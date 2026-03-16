Семак высказался о результатах "Динамо" после возобновления сезона

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о выступлении "Динамо" после зимней паузы.
Российский специалист заявил, что московская команда стала более разнообразно играть в атаке и создавать больше голевых моментов.

"Команда действует очень уверенно. Осталась хорошая и дисциплинированная игра в обороне при том, что "Динамо" перешло на четыре защитника. Стали более разнообразно играть в атаке и больше создавать.

Мне кажется, именно в атакующих действиях прибавили больше всего", - передает слова Семака "Матч ТВ".

После возобновления сезона московское "Динамо" одержало 4 победы в четырех матчах.

На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 21 матче.

